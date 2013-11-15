Украина и Польша совместно будут модернизировать вооружение в Африке и Азии

Украина и Польша отрабатывают перспективные направления военно-технического сотрудничества (ВТС) на рынках Азии и Африки, в частности, совместные программы по модернизации вооружения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе госконцерна «Укрспецэкспорт», об этом во время второй конференции украинско-польского форума по сотрудничеству в сфере ОПК сообщил исполняющий обязанности директора департамента разработок и закупок вооружения и военной техники Минобороны Украины Игорь Одноралов.

"Украина и Польша имеют невостребованный потенциал ВТС, и активизация двустороннего политического диалога в оборонной сфере должна стать основой его перевода в практическую плоскость. Перспективными направлениями ВТС могут рассматриваться совместные программы по модернизации вооружения и военной техники на рынках Северной Африки и Ближнего Востока», - сказал он.

В свою очередь заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Виталий Майстренко отметил большое значение подобного сотрудничества для Украины и Польши.

«Сотрудничество Украины и Польши имеет большое значение для обеих стран. К тому же, мы уже имеем успешный опыт работы с предприятиями Польши. Сейчас главной задачей для нас является поиск путей для реализации общих проектов», - отметил он.

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Присутствовавший на конференции директор департамента инновационного внедрения оборонных технологий Минобороны Республики Польша Лешек Цвойдзински подчеркнул, что польская сторона также видит значительные возможности наращивания ВТС в области совместной модернизации вооружений на рынках третьих стран.

«В первую очередь, речь может идти об авиатехнике и бронетехнике производства бывшего СССР», - сказал он.

По его словам, перспективными программами сотрудничества также могли бы стать модернизация на украинских мощностях МиГ-29 польских ВВС, а также участие Украины в программе создания новых модификаций многоцелевых вертолетов семейства Sokol (W-3PL Gluszec и W-3PL/N).

Как сообщал УНИАН, в ноябре во время встречи представителей госконцернов «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт» с заместителем министра обороны по вооружению и модернизации вооружений Польши Вальдемаром Скшипчаком польская сторона высказала заинтересованность в приобретении украинского высокоточного противотанкового оружия.

Справка УНИАН. ГК "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.