В Донецке отлили серебряную шахтерскую каску с бриллиантами (фото, видео)

Самая дорогая каска в Украине отлита донецкой умелицей. Произведение ювелирного искусства официально заняло свое место в национальной книге рекордов, говорится в сюжете ТСН.19:30. Его стоимость - более 340 тыс. гривен. Сделана каска в натуральную величину из латуни, серебра, черных бриллиантов и антрацита. Автор каски - Татьяна Калюжная.

Калюжная украсила свое творение 15 барельефами, на которых изображены различные этапы развития шахтерского дела. На каске также помещены молитвы святой Варваре и надпись на английском и русском: "Не машины совершают героические подвиги, а люди".

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В течение нескольких дней каску можно увидеть в Киеве. Организаторы говорят, что уже получили предложения от различных институтов относительно будущего ценной каски. Кто именно хочет иметь шахтерский шлем на несколько сотен тысяч гривен, пока не сообщается. Ранее сообщалось, что донецкая мастерица делает роскошные драгоценности из угля.