В НАТО заявляют, что Украина "хороший гражданин в сфере безопасности Европы"

В НАТО положительно оценивают уровень сотрудничества с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Джейми Шей во время видеоконференции со штаб-квартирой НАТО в рамках форума Украина-НАТО "Безопасность в сотрудничестве: возможности развития".

"НАТО успешно функционирует в индустрии партнерства и представляет не только своих членов, но все международное сообщество. Поэтому такие страны как Украина получили больше влияния в вопросах безопасности Европы. Реализация доктрин и модернизация вооруженных сил в будущем предоставит возможность и в дальнейшем сотрудничать. Партнерство Украина-НАТО свидетельствует о том, что она хороший гражданин в сфере безопасности Европы", - сказал Шей.

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Также Шей отметил, что "в 2015 году НАТО запускает образовательную программу симуляции для того, чтобы поддерживать способность работать вместе. Украина вместе со Швецией и Финляндией сертифицированы для участия в Силах реагирования НАТО".

Кроме того, эксперт добавил, что НАТО предоставляет всем странам возможность принимать участие в многонациональных программах, и Украина имеет все технологии для участия в этих программах.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлимчак отметил, что "несколько недель назад Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен еще раз напомнил, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе, и двери для членства Украины в НАТО остаются открытыми, это зависит, в первую очередь, от того, насколько Украина будет отвечать необходимым для вступления критериям, кроме фактора обороноспособности, речь идет о выборочном правосудии, об эффективной избирательной реформе и о верховенстве права".