Корвет «Луцьк» успешно завершил участие в операции НАТО

Корвет Военно-Морских сил Украины «Луцьк» успешно завершил боевое дежурство в Средиземном море в рамках антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» и сегодня вернулся в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, корабль встречали командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ, члены Военного совета украинского флота, родные и близкие военных моряков.

И.ТЕНЮХ, выступая перед экипажем на борту корабля, отметил, что военные моряки доказали еще раз, что «Украина взятые на себя обязательства выполняет, и выполняет их с высокой профессиональностью и с честью».

По словам вице-адмирала, опыт, который приобрели корветы «Луцьк» и «Тернопіль» во время походов в Средиземное море, будет проработан и в дальнейшем использован при подготовке к аналогичным походам других кораблей флота.

В интервью журналистам командующий отметил, что корабль поставленные задачи выполнил с высокой оценкой, и так же высокими были отзывы о подготовке корабля со стороны представителей НАТО.

По словам И.ТЕНЮХА, «на следующий год мы готовим еще два корабля, которые будут выполнять задания в Средиземном море. Это фрегат «Гетьман Сагайдачний», который пойдет на 4 месяца плавания, а также корвет «Тернопіль». Как отметил командующий, самой главной задачей ВМС Украины на 2008 год является «подготовка к командно-штабным учениям «Морской узел-2008», в котором будут задействованы все роды Военно-Морских сил Украины».

Как сообщал УНИАН, поход корвета “Луцьк” под командованием капитана 3-го ранга Сергея ДОРОШЕНКО начался 13 ноября.

24 ноября украинский корабль успешно прошел сертификацию на способность выполнять задания в рамках антитеррористической операции “Активные усилия”, вошел в оперативное подчинение командующего военно-морского компонента Объединенных вооруженных сил НАТО “Юг”, и под флагом Альянса приступил к боевому патрулированию в определенном районе Средиземного моря.

Во время патрулирования экипаж “Луцька” во взаимодействии с фрегатом итальянских ВМС “Артигльери” проводит опрос и досмотровые операции гражданских судов по стандартам НАТО. Данные, собранные украинскими военными моряками, направлялись в Морской оперативный центр в Неаполе и в Центр судоходства НАТО в Нортвуде (Великобритания), а также учитывались при составлении общей картины относительно обстановки с судоходством в Средиземном море.

Во время боевой службы в Средиземном море украинский корабль трижды осуществлял патрулирование в определенных районах, во время которого провел 109 опросов судов и досмотр с высадкой досмотровой команды на борт одного из судов. Кроме того, за время патрулирования экипаж корвета “Луцьк” отработал большое количество морских тактических процедур, в частности, по обеспечению универсальной (комплексной) обороны корабля, поисково-спасательные учения по спасанию человека, оказавшегося за бортом, противолодочную слежку, ночное сигналопроизводство и тактическое маневрирование с итальянским кораблем.

В целом, за время далекого похода корвет ВМС Украины “Луцьк” прошел около 4.600 морских миль.

Цель антитеррористической операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”, практическая фаза которой началась 6 октября 2001 года, заключается в борьбе с терроризмом в рамках зоны проведения операции путем предотвращения нелегальной перевозкой морем оружия и боеприпасов, противодействия незаконным перемещением людей и другой незаконной деятельности с использованием гражданских судов.

Украина стала второй после Российской Федерации страной – не членом НАТО, которая присоединилась к операции “Активные усилия”.

С мая по июля этого года в операции “Активные усилия” принимал участие корвет ВМС Украины “Тернопіль”.