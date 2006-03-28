В Украине ожидается теплая дождливая погода

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, в западных областях местами сильные дожди, только в восточных областях и Приазовье без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, на юге местами до 18°, на побережье морей 6-11°. На Закарпатье сильный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 10-15°; в горах ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 30-31 марта будет облачно с прояснениями. 30 марта в Украине, кроме южной части, временами дожди, в северных и центральных областях местами сильные дожди. 31 марта без осадков, лишь в западных областях дождь. 30 марта в южной части ночью и утром туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, 31 марта в западных областях около 0°; днем 6-11° тепла, в южной части 10-15°. На Закарпатье: временами дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

1-2 апреля - небольшие дожди. Температура ночью 2-7° тепла, на севере Левобережья 1 апреля около 0°, днем 9-14° тепла.

В Киеве и области в среду облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 11-13° тепла; по области ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

30-31 марта - облачно с прояснениями. 30 марта временами дождь, ночью сильный дождь. 31 марта без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла.

1-2 апреля - небольшие дожди. Температура ночью 2-7°, днем 9-14° тепла.