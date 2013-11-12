Эксперты увидели угрозу от беспошлинного экспорта из стран ЕС

Так, политологи Киевского центра политических исследований и конфликтологии прокомментировали недавний прогноз международного рейтингового агентства Standard&Poor`s по Украине.

«Итак, агентство признало очевидное – украинская экономика может понести потери после заключения соглашения об Ассоциации и создания ЗСТ с ЕС. Естественно, что это сделано в весьма обтекаемой форме и с «переводом стрелок» на Россию, как основного виновника грядущих экономических невзгод Украины», - отметили они

В то же время, по словам экспертов, в агентстве забыли упомянуть, что негативные последствия может иметь не только реакция России, пишет Газета.ua.

«Гораздо большую угрозу будет представлять беспошлинный экспорт из стран ЕС, конкуренцию с которым могут не выдержать целые отрасли экономики, как это было, к примеру, в Латвии», – добавили аналитики.

Они напоминают, что еще в сентябре с подобным заявлением выступило рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

В нем сказано, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом навредит отношениям Украины с ее крупнейшим торговым партнером Россией, со временем ослабляя капитализацию банков, качество их активов и ликвидность.

«Если речь идет не о политике и пропаганде, то в Европе хорошо просчитывают последствия тех или иных решений. Именно поэтому перед предстоящим подписанием соглашения об Ассоциации активизировался вывод европейских капиталов из банковской системы Украины. Ожидать «золотого дождя» европейских инвестиций после подписания соглашения об Ассоциации не приходится», - констатируют эксперты.

По их словам, в сообщении S&P говорится о том, что возникшие после этого трудности будут краткосрочными и среднесрочными, и оно окажет позитивное влияние на показатели торговли Украины в долгосрочном плане.

В то же время, по их мнению, не вышедшая из экономического кризиса экономика Украины, вполне возможно, может не оправиться от этих «краткосрочных и среднесрочных» проблем.