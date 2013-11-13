В Украине опубликуют генпланы всех населенных пунктов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжении он дал в ходе совещания по активизации разработки генпланов населенных пунктов.

«Правительство поставило задачу сделать генпланы открытыми и публичными документами, чтобы с ними мог ознакомиться каждый инвестор и каждый житель», - сказал Вилкул.

Он обратил внимание, что месяц назад началась работа по составлению градостроительного кадастра. «Задача местных органов власти – разместить генеральные планы в свободном доступе на веб-сайтах. На сегодняшний день это сделали уже 74 населенных пункта. Соответствующая информация должна быть размещена во всех населенных пунктах», - добавил вице-премьер.

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При этом он сообщил, что на сегодня в Украине насчитывается порядка 30 тыс. населенных пунктов, из которых 70% уже имеют генеральные планы. Вместе с тем в 5 тыс. населенных пунктах (преимущественно в сельской местности) градостроительная документация отсутствует.

По мнению вице-премьера, отсутствие документации ведет к хаотичной застройке местности. «Необходимо не допустить хаотичной застройки городов и сел, связанной с лоббизмом на уровне местных советов. Населенные пункты должны развиваться по генплану, который прошел общественные слушания и экспертизу. В этом основа гармонического развития территорий и строительной сферы», - сказал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Минрегион сообщал о том, что обновленными генеральными планами обеспечены 85% областных центров Украины, 72,5% городов областного значения, почти 57% городов районного значения, около 47% поселков и 22% деревень. Положительную динамику по обновлению градостроительной документации демонстрировали Ивано-Франковская, Донецкая, Житомирская, Львовская и Черновицкая области.