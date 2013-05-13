Градостроительная документация в регионах Украины обновлена на 97% - Минрегион

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Темник на брифинге в понедельник.

«В начале показатель охвата градостроительной документацией составлял около 22%, сейчас он составляет 97%. Три области - Тернопольская, Ривненская и Кировоградская завершают (процесс обновления градостроительной документации - УНИАН), у них степень готовности от 73 до 97%. Все другие области на 100% обновили градостроительную документацию».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 марта 2013 года обновленными генеральными планами были обеспечены 85% областных центров Украины, 72,5% городов областного значения, почти 57% городов районного значения, около 47% поселков и 22% сел.

Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручило регионам до 1 мая 2013 года завершить обновление Схем планирования областей, а до конца года - завершить разработку генеральных планов всех областных центров и актуализировать существующие генпланы населенных пунктов.