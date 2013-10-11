Пострадавших от взрыва пограничников вознаградят

Военнослужащие, пострадавших от взрыва на границе в Сумской области, получат государственные награды.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин.

Он отметил, что личный состав пункта пропуска продемонстрировали высокий профессионализм, слаженность и умелые действия при чрезвычайной ситуации, пишет «Украинская правда».

«Военнослужащие проявили бдительность, мужество и самоотверженность и действовали на грани самопожертвования. Кроме того, старший прапорщик Николай Усок и старшина Руслан Божок будут представлены к государственным наградам, а личный состав смены будет поощрен», - отметил Литвин.

Как сообщалось, в ночь с 3 на 4 октября на пункте пропуска Бачевск Сумской области нарушитель границы взорвал себя и двух пограничников.

Травмированный Николай Усок находился в тяжелом состоянии, долгое время не приходил в себя и был прооперирован.

Другой пограничник Руслан Божок получил легкие ранения и передвигался самостоятельно.