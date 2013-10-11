Пострадавших от взрыва пограничников вознаградят
Личный состав смены поощрят.
Военнослужащие, пострадавших от взрыва на границе в Сумской области, получат государственные награды.
Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин.
Он отметил, что личный состав пункта пропуска продемонстрировали высокий профессионализм, слаженность и умелые действия при чрезвычайной ситуации, пишет «Украинская правда».
«Военнослужащие проявили бдительность, мужество и самоотверженность и действовали на грани самопожертвования. Кроме того, старший прапорщик Николай Усок и старшина Руслан Божок будут представлены к государственным наградам, а личный состав смены будет поощрен», - отметил Литвин.
Как сообщалось, в ночь с 3 на 4 октября на пункте пропуска Бачевск Сумской области нарушитель границы взорвал себя и двух пограничников.
Травмированный Николай Усок находился в тяжелом состоянии, долгое время не приходил в себя и был прооперирован.
Другой пограничник Руслан Божок получил легкие ранения и передвигался самостоятельно.