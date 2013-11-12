Мировые цены на продукты питания снизятся на 9%

Цены на продукты питания снизятся в следующем году почти на 9 %, сообщает свежий отчет Европейского Института экономических исследований.

Согласно сообщению, в следующем году такие товары как кофе, кукуруза и пшеница заметно подешевеют. Снижение цен на продукты говорит о том, что пищевой кризис, с которым миру приходилось бороться в последние годы, отступает, и пищевые запасы пополнились, передает Yle.fi.

Тем не менее, не все цены на продукты питания изменятся в положительную сторону: так, например, сахар и какао в следующем году наверняка подорожают.