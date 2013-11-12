Мировые цены на продукты питания снизятся на 9%
11:28, 12 ноября 2013Общество
973 0
Снижение цен обусловлено тем, что пищевой кризис отступает, и пищевые запасы пополнились. Сахар и какао, однако, в следующем году, наверняка, подорожают.
Мировые запасы продуктов пополнились - отчет
Цены на продукты питания снизятся в следующем году почти на 9 %, сообщает свежий отчет Европейского Института экономических исследований.
Согласно сообщению, в следующем году такие товары как кофе, кукуруза и пшеница заметно подешевеют. Снижение цен на продукты говорит о том, что пищевой кризис, с которым миру приходилось бороться в последние годы, отступает, и пищевые запасы пополнились, передает Yle.fi.
Тем не менее, не все цены на продукты питания изменятся в положительную сторону: так, например, сахар и какао в следующем году наверняка подорожают.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter