В Минфине рассказали, когда будут выпущены казначейские обязательства в гривне

Об этом заявил министр финансов Украины Юрий Колобов в ходе визита в Брюссель.

«У нас были две успешных серии по сто миллионов, обе успешно размещены. В этом году на фоне роста доверия к гривне и банковской системе, которая смогла увеличить объем депозитов на 60 миллиардов, Министерство финансов планирует выпустить номинированные в гривне казначейские обязательства», - отметил он.

Комментируя конкретные сроки, Юрий Колобов сказал, что их размещение может состояться в начале следующего года.

«Я думаю, что мы сможем это сделать после Вильнюсского саммита и принятия бюджета на следующий год. Поэтому к размещению гривневых обязательств, для населения, мы подойдем где-то в первом квартале следующего года», - добавил министр.