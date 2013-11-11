Нафтогаз отказался комментировать информацию о прекращении закупок у Газпрома

В НАК "Нафтогаз Украины" отказались предоставить какие-либо данные о том, что компания прекратила закупать газ у России, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Мы не комментируем ситуацию", - сказали корр. ИТАР-ТАСС сегодня в пресс-службе НАК. На уточняющий вопрос о том, соответствует ли переданная СМИ информация действительности, в компании отметили: "Мы не опровергаем ее, но и не подтверждаем". От каких-либо пояснений в пресс-службе отказались.

Ранее ряд СМИ сообщили о прекращении закупок газа НАК "Нафтогаз Украина" у российского партнера компании "Газпром".

Напомним, как ранее сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в октябре.