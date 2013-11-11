14 ноября в «Украинском доме» открывается крупнейшая в Украине образовательная выставка, посвященная высшему образованию в Украине и за рубежом

14 - 16 ноября в Национальном центре делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" (Киев, Крещатик, 2, станция метро «Майдан Незалежности» ) состоится ХХIV Международная специализированная выставка «Образование и карьера - День студента 2013», а также ХХI Всеукраинская выставка «Образование. Работа. Предпринимательство» и международная выставка зарубежных учебных заведений «Education abroad». На сегодняшний день это разноплановое выставочное мероприятие, состоящее из трех выставок, является крупнейшим образовательных мероприятием в Украине.

В дни работы выставок каждый желающий может получить информацию «из первых рук», то есть непосредственно от представителей как украинских, так и более чем 100 высших учебных заведений из разных стран мира, о возможностях получения профессионального образования в Украине и за рубежом, о различных стипендиях и грантах, об образовательных компьютерных программах и т.д.

Тех, кого интересует обучение в Украине, приглашаем посетить выставку «Образование и карьера - 2013», в которой будут представлены более 70 украинских вузов, среди них: НТУУ «Киевский политехнический институт», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Национальный фармацевтический университет и другие высшие учебные заведения из всех регионов Украины. Кроме индивидуальных консультаций и личных встреч посетители будут иметь возможность прослушать тематические семинары и презентации, которые проведут представители Европейской комиссии, Национальной академии педагогических наук Украины, Института инновационного развития и содержания образования Министерства образования и науки Украины, образовательных концернов, колледжей, университетов.

Интерактивные тренинги для молодых людей, пройдут в рамках ХХI Всеукраинской выставки «Образование. Работа. Предпринимательство», и помогут их участникам решать проблемы трудоустройства и переквалификации, а также преодолевать психологический барьер между молодыми людьми и работодателями.

Выставка рассчитана на молодежь, которая хочет учиться как в Украине, так и за рубежом. При этом посетителей могут интересовать различные программы: программы изучения иностранных языков, среднее образование в Украине или за рубежом, и, конечно, высшее образование.

В выставках примут участие учебные заведения и организации из Украины, Великобритании, России, Чехии, Кипра, Израиля, ОАЭ, Польши, Франции, Литвы, Австрии, Словакии, Австралии, Латвии, Голландии, Германии.

Также в выставке «Образование за рубежом » примут участие ведущие украинские образовательные агентства, Чешский культурный центр при Посольстве Чехии в Украине, проект «Образование в Европе» от Европейской комиссии, Французский культурный центр, Филиал «Сохнут - Украина», проект «МАССА», Израильский культурный центр при посольстве Государства Израиль в Украине, Киевский молодежный центр труда.

Большими павильонами будут представлены учебные заведения Франции

(11 университетов), Литвы (23 университета), Чехии (10 университетов) и Польши ( 20 участников, среди которых 16 польских вузов), которые традиционно привлекают украинцев конкурентной стоимостью обучения, возможностью получить международное образование в том числе и на английском языке.

Торжественное открытие выставки состоится 14 ноября в 11.00 в Украинском доме

(ул. Крещатик, 2).

Выставка работает:

14 – 15 ноября с 11.00 до 18.00

16 ноября с 11.00 до 17.00

Организаторы мероприятий: Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины и Общество "Знание" Украины.

www.osvitainfo.com.ua

www.edu-abroad.com.ua