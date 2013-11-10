В Запорожье столкнулись сразу 5 автомобилей (фото)

11:41, 10 ноября 2013
Общество
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В Запорожье, приблизительно в 19 00 на проспекте Ленина в районе площади Фестивальной произошло крупное ДТП. Столкнулись сразу 5 автомобилей.

дтп

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель Volkswagen, который мог находиться в нетрезвом состоянии. Как рассказали очевидцы, его авто ударилось в ехавшую впереди «Таврию». После этого водитель Volkswagen не остановился, а продолжил движение. В результате столкнулись еще еще три автомобиля, один из которых оказался инкассаторским, сообщает avtopoligon.info.

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Также участвовали в столкновении маршрутное такси и легковой автомобиль Fiat.

Данные о пострадавших уточняются. Предварительно, кроме водителя Volkswagen серьезно никто не пострадал.

Сразу же после ДТП прибывшие сотрудники ГАИ ограничили движение по полосе, следующей от пл. Фестивальной к улице Гагарина.

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