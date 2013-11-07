На Закарпатье не разминулись две легковушки: два человека погибли (фото)

Сегодня около 14.10 на автодороге «Мукачево-Берегово», вблизи с.Дерцен, произошло ДТП, в результате которого двое людей погибли, еще двое в крайне тяжелом состоянии доставлены в Мукачевскую райбольницу, сообщает сайт mukachevo.net со ссылкой на горотдел милиции.

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По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2106, двигаясь в направлении из г. Мукачево, не убедившись в безопасности маневра, пытался осуществить поворот в с.Дерцен и допустил столкновение с машиной, которая двигалась навстречу. Автомобиль марки Audi А6 двигался по главной полосе движения в направлении г. Мукачево. В результате столкновения оба автомобиля отбросило на несколько метров.

Пассажирами «Жигулей» было 4 человек, все жители с.Дерцен. Двое из них - 50-летний отец с 20-летней дочкой, которые сидели спереди, погибли на месте. Два других пассажира (48 и 78 – летние жители этого же села) были госпитализированы.

Водитель иномарки отказался от госпитализации, поскольку травм не получил.