Прокурор Ровенщины против восстановления на работе своего предшественника

Прокурор Ровенской области Алексей БАГАНЕЦ не видит правовых оснований для восстановления в должности своего предшественника Леонида ОРЕХОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, А.БАГАНЕЦ через пресс-службу облпрокуратуры отметил, что Генеральная прокуратура написала возражение на судебный иск Л.ОРЕХОВСКОГО и поручила областной прокуратуре представлять ее интересы в суде.

Как сообщал УНИАН, в начале 2007 г. Л.ОРЕХОВСКОГО на должности прокурора Ровенской области сменил А.БАГАНЕЦ, бывший заместитель генерального прокурора Украины.

Л.ОРЕХОВСКИЙ считает свое увольнение незаконным, поэтому обратился в суд с иском о восстановлении в должности.

Л.ОРЕХОВСКИЙ, который в настоящее время работает заместителем прокурора Тернопольской области, в обращении в суд заявляет, что рапорт о своем увольнении он переписывал несколько раз, и вынужден был это делать “под давлением генерального прокурора Украины”. В Генеральную прокуратуру Л.ОРЕХОВСКОГО, по его словам, вызвали 15 января 2007 года просто из больницы, куда он попал 10 января. Генпрокуратура тогда ввела дополнительную должность заместителя прокурора области, на которую и назначили Л.ОРЕХОВСКОГО.

В апреле с.г. Л.ОРЕХОВСКОГО перевели из Ровенской области на должность заместителя прокурора Тернопольской области. Должность, на которой он сейчас работает, также была введена дополнительно.

По его иску состоялось первое слушание дела в Ровенском окружном административном суде.

Следующее слушание этого дела состоится в Ровенском окружном административном суде 14 января 2008 года.