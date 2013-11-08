Украинских охотников за пиратами будут судить в Индии 13 ноября

В Индии судебное заседание по делу членов экипажа суда Seaman Guard Ohio, среди которых - трое граждан Украины запланировано на 13 ноября.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«30 октября судом было отклонено ходатайство об изменении арестованным меры пресечения. На 13 ноября запланировано рассмотрение судом города Тутикурин выдвинутых задержанным обвинений по существу», - сказал Перебыйнис.

По его словам, в ходе этого судебного заседания защита намерена предоставить более подробные доказательства того, что оружие на борту судна находилось легально.

Как сказал Перебыйнис, трое граждан Украины продолжают содержаться под стражей в центральной тюрьме Пужаль, которая находится в 40 км от города Ченнай - столицы индийского штата Тамилнад.

Перебыйнис сообщил, что Посольство Украины в Индии держит этот вопрос на контроле, в частности, вопрос условий содержания украинцев. «Во взаимодействии с дипломатами других стран, граждане которых находились на этом судне, а также адвокатами, украинские дипломаты также держат на контроле вопрос относительно линии защиты», - добавил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, индийская полиция 11 октября арестовала 35 членов экипажа суда Seaman Guard Ohio, среди которых трое граждан Украины - капитан, старший помощник и охранник.

Экипажу предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также незаконном приобретении горючего. Команда судна заверяла, что судно занимается предоставлением охранных услуг, и имеющееся оружие легальное.

Старший помощник в результате нервного стресса пытался покончить жизнь самоубийством.

Капитан судна заявил, что судно не нарушало 12-мильную зону территориальных вод Индии.