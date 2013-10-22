Индию попросят отпустить украинцев из задержанного судна под залог

Сегодня адвокаты граждан Украины - членов экипажа задержанного в Индии судна Seaman Guard Ohio подадут ходатайство об освобождении их под залог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Сегодня ожидается подача адвокатами членов экипажа ходатайства о замене меры пресечения арестованным гражданам на освобождение под залог”, - сказал он.

По его словам, ожидается, что в ближайшие дни, возможно, даже завтра состоится судебное заседание по этому делу, и МИД Украины рассчитывает, что это ходатайство суд удовлетворит.

Перебийнис также сообщил, что Посольство Украины в Индии направило в МИД этой страны ноту с просьбой дать официальное разъяснение юридических оснований для задержания судна и экипажа, а также выразило требование к индийской стороне обеспечить надлежащие условия содержания украинских граждан.

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Как сообщил Перебийнис, сегодня в тюрьме состоялась встреча консула Украины с задержанными гражданами Украины. В ходе встречи выяснилось, что состояние здоровья украинцев удовлетворительное, в том числе и старшего инженера, который пытался наложить на себя руки. “Наш консул выяснил, что такую попытку (самоубийства) он осуществил в результате нервного стресса”, - сказал Перебийнис. Он отметил, что сейчас состояние здоровья украинца удовлетворительное, он находится в нормальном психологическом состоянии.

Кроме того, во время встречи капитан судна заявил, что судно не нарушало 12-мильную зону территориальных вод Индии.

Как сообщал УНИАН, индийская полиция 11 октября арестовала 35 членов экипажа судна Seaman Guard Ohio, в составе которого трое украинцев - капитан, старший помощник и охранник.

Индийская власть выясняет, могло ли судно принимать участие в незаконной перевозке оружия. Команда заверяла, что судно занимается предоставлением охранных услуг и имеющееся оружие легальное.

21 октября МИД Украины подтвердило информацию о попытке самоубийства одного из граждан Украины - члена экипажа Seaman Guard Ohio.