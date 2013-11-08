Завтра в Украине без осадков
13:10, 08 ноября 2013Общество
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В Киеве и области в субботу - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Ночью и утром местами туманы.
Завтра в Украине осадки не ожидаются, ночью и утром в южной и восточной частях местами туман.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°; днем 10-15°, на юге и западе до 18°.
В Киеве и области в субботу - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.
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