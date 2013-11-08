Студия «Дисней» снимет новые «Звездные войны»

Снимет фильм создатель сериала «Остаться в живых» и перезапуска «Звездного пути» в кино Джей Джей Абрамс, пишет lenta.ru.

Он же напишет сценарий вместе с Лоуренсом Кэзданом (сценаристом пятых и шестых «Звездных войн», а также фильмов «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Телохранитель»).

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Съемки начнутся весной 2014 года. Сюжет седьмого фильма пока неизвестен, равно как и то, кто из актеров будет работать на съемочной площадке. По слухам, в «Звездные войны» может вернуться Харрисон Форд, сыгравший Хана Соло в оригинальной трилогии. В ноябре 2013 года СМИ сообщили, что объявлен открытый кастинг на съемки в фильме Абрамса.

О том, что «Звездные войны» пополнятся новыми фильмами, стало известно осенью 2012 года после того, как «Дисней» купил компанию Lucasfilm, которой принадлежат права на франшизу. Сейчас сага состоит из шести лент: эпизоды с четвертого по шестой ее создатель Джордж Лукас снял в 1977—1983 годах, а первые три — в 1999—2005 годах.