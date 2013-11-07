Бывшего сотрудника СБУ приговорили к 11 годам за покушение на регионала

В Кировограде бывший работник СБУ осужден к 11 годам заключения за посягательство на жизнь народного депутата.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, 5 ноября приговором Кировского районного суда г. Кировограда бывший работник службы безопасности признан виновным в посягательстве на жизнь народного депутата, незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ, незаконном использовании специальных технических средств и подделке официальных документов. Подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Судебный процесс проходил с участием присяжных.

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Справка УНИАН. В декабре 2012 года было совершено покушение на жизнь народного депутата от Партии регионов Станислава Березкина. Ему позвонили по телефону неизвестные и сообщили, что в камере хранения для него хранится срочная посылка с ценной информацией. Указанную посылку последний поручил забрать своим охранникам, и оставить ее на пустыре. Впоследствии оказалось, что в пакете было самодельное взрывное устройство, которое обезвредили работники милиции.

Березкин был избран в Верховную Раду по избирательному округу №100 (Кировоградская область).