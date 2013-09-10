Мужчину, готовившего покушение на Путина, посадили на 10 лет

Отбывать наказание, согласно приговору, Пьянзину предстоит в колонии строгого режима.

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В феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе-феврале прошлого года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы прокуратуры РФ, Пьянзин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде)), ч. 1 ст. 30 и ст. 277 (приготовление к посягательству на жизнь государственного деятеля), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 3 ст. 222 (незаконные хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, Пьянзин, находясь в декабре 2011 г. на территории Украины, по предложению Осмаева и Мадаева вступил в созданную по распоряжению руководителя незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ» Доку Умарова устойчивую вооруженную группу (банду), которая собиралась совершить покушение на Путина.

В пресс-службе также отметили, что с целью подготовки к совершению преступления указанные лица в период декабря 2011 г. незаконно изготовили не менее двух кумулятивных взрывных устройств, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их силу в пригороде г. Одессы. При изготовлении 4 января 2012 г. очередного самодельного взрывного устройства произошел пожар, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзин по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации был выдан российской стороне.

14 августа 2012 года Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного России и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

Осмаев неоднократно заявлял, что дал признания в подготовке покушения под давлением и пытками.

22 августа 2013 года адвокат Осмаева Ольга Черток заявила, что ее подзащитный настаивает, что причиной взрыва в Одессе зимой 2012 года был газ.