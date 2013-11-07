В Запорожской области из-за детских шалостей загорелся завод

В Запорожской области дети устроили пожар на территории завода.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ ГУ ГСЧС в Запорожской области, 6 ноября в 18-05 на территории ЗАО «Черниговский завод продовольственных товаров» в пгт Черниговка Черниговского района Запорожской области произошло возгорание: на площади 600 кв. м. горело около 300 тонн отходов соломы, которая использовалась для отопления помещений завода.

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"На место происшествия выехали 6 единиц техники и 23 спасателя ГУ ГСЧС в Запорожской области, дополнительно использовались 2 мотопомпы предприятия. Огонь удалось погасить», - сообщили в ГУ ГСЧС.

Ущерб, причиненный пожаром, устанавливается.

По данным службы, следствием установлено, что «вероятная причина пожара – детская шалость с огнем».