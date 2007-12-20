Штрафы за вождение в нетрезвом виде вырастут в сотни раз?

Штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде будут увеличены в сотни раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента по правовым вопросам Игорь ПУКШИН.

Он отметил, что завершена работа над разработкой пакета законопроектов, касающихся безопасности дорожного движения, и в ближайшее время они будут переданы на рассмотрение Верховной Рады.

По словам И.ПУКШИНА, предусматривается дифференциация штрафов, в частности, некоторые штрафы будут увеличены в десятки, а некоторые в сотни раз за нарушение правил дорожного движения.

Также в числе нововведений - механизм начисления штрафных баллов, и если водитель наберет 30 баллов, он может быть лишен права управлять транспортным средством, сказал И.ПУКШИН.