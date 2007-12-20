Еврокомиссия успокаивает Украину, но своего не упустит

В Европейской комиссии уверены, что вопрос об экспортных пошлинах с Украиной будет согласован и успешно решен в кратчайшие сроки, и Украина вступит во Всемирную торговую организацию в ближайшее время, что даст возможность начать двусторонние переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕК в Украине, распространенном в связи с высоким уровнем внимания общественности к завершению процесса вступления Украины в ВТО.

По состоянию на декабрь 2007 года, отмечается в заявлении, «украинская власть и Европейская комиссия осуществляют конструктивный поиск взаимовыгодного решения относительно ставок экспортной пошлины, которые применяются Украиной», и это решение «проложит путь к завершению многостороннего процесса переговоров о вступлении (в ВТО – УНИАН)».

Европейский Союз, отмечается в заявлении, считает, что решение должно гарантировать соблюдение графиков снижения экспортных пошлин, согласованных участниками переговоров от украинской стороны и Верховной Радой. «Суть европейского предложения заключается в том, чтобы «связать» графики снижения пошлины с окончательно сниженным уровнем пошлины в рамках ВТО, что является формальным юридическим обязательством не выходить за пределы согласованных уровней таможенных ставок. Это предложение распространяется лишь на ту продукцию, к которой сейчас применяются экспортные пошлины (утиль черных и цветных металлов; шкуры и кожа; семена масличных культур и живой скот), и будет полностью отвечать ставкам пошлины, уже одобренным парламентом Украины», - говорится в заявлении.

«Выполнение европейского предложения относительно экспортных пошлин в контексте ВТО не будет требовать ни новых законодательных актов, ни последующих снижений ставок пошлины», - подчеркивают в Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Европейский Союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию - Киеву необходимо, еще до вступления в организацию (впервые в мировой практике), пересмотреть регулирование экспортной пошлины. Украина заявила о готовности не только сохранить нынешние уровни экспортных пошлин, но и снизить эти ставки на пять товарных групп, чувствительных для ЕС, вплоть до отказа от экспортной пошлины после вступления в ВТО и вступления в действие соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Из-за несогласованности этого вопроса сорвался график вступления Украины в ВТО. Таким образом, Украине вступить в ВТО в 2007 году, как ожидалось ранее, не удастся.