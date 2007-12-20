В Донецке думают, что правительство Тимошенко сделает только хуже

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК считает, что от деятельности правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО "будет хуже".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по завершении работы сессии облсовета.

"К сожалению, но лучше не будет, будет хуже. И люди должны это понимать", - сказал А.БЛИЗНЮК. При этом он добавил, что "наша задача сделать так, чтобы смягчить эту всю ситуацию и на местах". "Это наша первостепенная задача. Мы этим и занимаемся", - подчеркнул А.БЛИЗНЮК.

По его мнению, ситуация в стране началась ухудшаться еще с момента объявления досрочных парламентских выборов. "Все начало потихонечку валиться, как карточный домик, и продолжает до сегодняшнего дня", - считает глава облсовета.

А.БЛИЗНЮК назвал высказывания Ю.ТИМОШЕНКО по вопросу транспортировки российского газа "голословными".

"Заявления, что мы россиян поставим на место по транспортировке газа, надо на всякий случай понимать, что по нашей территории тысяча километров, а до нашей территории – еще две тысячи километров. И ровно столько, сколько мы хотим заработать на тысяче, мы потеряем на двух тысячах. Нельзя голословно об этом говорить. Это комплексно. Поэтому люди понимают, что они однозначно потеряли", - заключил А.БЛИЗНЮК.