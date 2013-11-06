Официальный курс валют на 7 ноября

18:30, 06 ноября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

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На 7 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 6 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1080.4138 (на 6 ноября – 1078.5754)

10 RUR – 2.4631 (на 6 ноября – 2.4707)

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