Официальный курс валют на 6 ноября

19:30, 05 ноября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

/ Фото : zn.ua

На 6 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 5 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1078.5754 (на 5 ноября – 1079.5346)

10 RUR – 2.4707 (на 5 ноября – 2.4838)

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