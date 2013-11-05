Официальный курс валют на 6 ноября
19:30, 05 ноября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины
Курс валют НБУ / Фото : zn.ua
На 6 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 799.3000 (на 5 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1078.5754 (на 5 ноября – 1079.5346)
10 RUR – 2.4707 (на 5 ноября – 2.4838)
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