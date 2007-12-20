«Фокус» назвал 200 самых влиятельных людей Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО журналом новостей «Фокус» назван самым влиятельным украинцем в 2007 году.

Соответствующий рейтинг 200 самых влиятельных людей Украины был обнародован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил главный редактор журнала «Фокус» Михаил ГЛАДКИЙ, в первую десятку влиятельных украинцев также вошли премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, народный депутат от Партии регионов, совладелец «СКМ-холдинг» Ринат АХМЕТОВ, лидер Партии регионов, экс-премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, владелец группы «Интерпайп» Виктор ПИНЧУК, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, министр внутренних дел, лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО и лидер фракции Блока Литвина в ВР Владимир ЛИТВИН.

По словам М.ГЛАДКОГО, в рейтинг вошли те украинцы, которые действительно влияют на политические, экономические и социальные процессы в стране. Он подчеркнул, что рейтинг является подведением итогов за 2007 год и базовым прогнозом распределения сил на начало следующего года.

М.ГЛАДКИЙ отметил, что, давая оценку каждому претенденту, журнал руководствовался следующими критериями: влияние на принятие государственных решений, масштабы бизнеса и влияние на экономические процессы в стране, влияние на общественное мнение, принятие судебных решений и родственные связи.

В связи с этим, по его словам, в рейтинге мало традиционных «любимцев» прессы и много абсолютно неизвестных обществу имен. Кроме того, подчеркнул он, в рейтинге большинство составляют политики, представители крупного бизнеса, представители региональных элит, религиозные деятели, руководители ведущих вузов и практически нет деятелей культуры и шоу-бизнеса.

Во вторую десятку рейтинга вошли народный депутат от Партии регионов, экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, экс-президент Украины Леонид КУЧМА, супруга Президента Украины Катерина ЮЩЕНКО, лидер фракции КПУ в Верховной Раде Петр СИМОНЕНКО, народный депутат от Партии регионов, экс-вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, совладелец корпорации ИСД, экс-секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, совладелец группы «Приват» Геннадий БОГОЛЮБОВ, совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ, председатель совета директоров и совладелец ИСД Сергей ТАРУТА, народный депутат от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Кроме Ю.ТИМОШЕНКО и Е.ЮЩЕНКО в рейтинг попали и другие представительницы прекрасной половины человечества. В частности, президент Фонда «АнтиСПИД» Елена ФРАНЧУК (131 место), председатель Киевской областной госадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО (27), представитель Президента в Конституционном Суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК (79), глава Фонда госимущества Украины, член политсовета СПУ Валентина СЕМЕНЮК (59), народная артистка Украины София РОТАРУ (192), олимпийская чемпионка, президент благотворительного фонда «Здоровье поколений» Лилия ПОДКОПАЕВА (190), председатель Печерского районного суда Киева Инна ОТРОШ (179), заместитель главного редактора еженедельника «Зеркало недели» Юлия МОСТОВАЯ (165), народный депутат от Партии регионов, экс-первый заместитель министра Кабинета министров Елена ЛУКАШ (105), заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА (62), Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА (104), председатель Высшего совета юстиции Лидия ИЗОТОВА (172), народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН (73), народный депутат от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО (184), председатель ПСПУ, лидер блока «Народная оппозиция» Наталия ВИТРЕНКО (101), пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА (196), народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ (140), заместитель лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЕВА (26), генеральный продюсер телеканала «Интер» Анна БЕЗЛЮДНАЯ (186).