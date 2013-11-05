Украинцу "светит" 10 лет тюрьмы за взятку польским пограничникам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, отметив, что за это украинцу грозит до 10 лет заключения.

"27-летний гражданин Украины должен был получить штраф за нарушение правил дорожного движения. Однако он бросил в автомобиль деньги, в расчете на то, что работники не будут выполнять свои служебные обязанности", - отметили в пресс-службе.

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После этого украинец был арестован, подчеркнули в польском пограничном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в сентябре гражданка Украины за взятку польскому пограничнику была оштрафована на 1 тыс. долларов и заочно осуждена к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 1 год - это минимальный срок, предусмотренный польским законодательством за попытку коррупции.