Бигборд убил человека
11:00, 20 декабря 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Запорожской области незаконное подключение частным предпринимателем бигборда (рекламного щита) к электросети привело к замыканию сети и гибели человека.
Как говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, в отношении частного предпринимателя, который подключил бигборд в нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).
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