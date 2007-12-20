Бигборд убил человека

В Запорожской области незаконное подключение частным предпринимателем бигборда (рекламного щита) к электросети привело к замыканию сети и гибели человека.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, в отношении частного предпринимателя, который подключил бигборд в нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).