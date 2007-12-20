Полиция освободила украинских журналистов

Освобождены журналисты «5-го канала», которых вчера задержали французские полицейские в парижском аэропорту «Шарль де Голль».

Вчера полиция арестовала в аэропорту ведущего телеканала Егора СОБОЛЕВА и редактора Владислава СИНЯГОВСКОГО. Журналисты возвращались из Кубы в Украину и, ожидая рейса в Киев, провели в этом парижском аэропорту почти сутки.

“Правила Шенгена запрещают оставлять аэропорт без Шенгенской визы, поэтому нельзя найти гостиницу. Мы с Владом устали ждать и нарисовали на рюкзаках плакат в защиту прав транзитных пассажиров, после чего к нам подошла полиция с требованием снять плакат. Мы спросили, какую норму мы нарушили, после чего полицейский ответил: “Я покажу вам норму...”, и теперь мы в участке”, - сообщил Е.СОБОЛЕВ, позвонив по телефону в Киевский независимый медиа-профсоюз.

По словам Е.СОБОЛЕВА, общение с французскими полицейскими утруждалось, поскольку полицейские не знают английского языка.

Медиа-профсоюз призвал Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины во Франции вмешаться в ситуацию и помочь освобождению украинских журналистов.

Е.СОБОЛЕВ и В.СИНЯГОВСКИЙ возвращаются на Родину, сообщает “5 канал”.