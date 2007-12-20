Польша будет выдавать украинцам визы двух видов

Польша после вступления в Шенгенскую зону 21 декабря будет выдавать гражданам Украины два вида виз – шенгенские и национальные, сообщил генеральный консул Польши во Львове Веслав Осуховский. По словам дипломата, до сих пор не согласованными остаются условия соглашения о малом пограничном движении, передает "Немецкая волна".

Уже с пятницы украинцам придется заплатить за визу 35 евро. Для получения визы будут требовать и некоторые дополнительные документы, в частности, страховые полисы, трудовую книжку и справку о доходах. Если с документами все в порядке, то визу проситель сможет получить уже через десять дней, говорит Осуховский. Зарегистрироваться на получение визы можно через Интернет. Бесплатные шенгенские визы имеют право получить четырнадцать категорий граждан. Среди них: инвалиды, пенсионеры, водители международных рейсов, дети до 18 лет, журналисты, студенты, ученики и другие. Национальные визы на длительный срок пребывания будут бесплатными и будут выдаваться студентам, наемным рабочим и для объединения супругов. Относительно лиц, которые проживают в пограничной зоне, то пока они не смогут пользоваться никакими льготами, говорит генконсул. Переговоры об условиях пересечения еще ведутся, и они очень сложные. Наибольшие споры вызывает цена и границы зоны, отмечает Осуховский.