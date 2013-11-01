В Днепропетровской области воры на глазах у милиции украли 10-тонный мост
В Днепропетровской области в селе Хуторском срезали мост – металлическую конструкцию весом около 10 тонн.
Украли – говорят одни жители, забрали свое – отвечают другие. Мост пилили под надзором милиции. Она, как и полагается, открыла уголовное производство и отнесла конструкцию во двор тем, кто его срезал.
Оба моста стояли рядом. Металлический, от которого уже ничего не осталось, говорят, сделал когда-то один из местных жителей. Десять тонн металла стояли 30 лет. Люди, которые увидели, что пригнали трактор и экскаватор для транспортировки моста, вызвали милицию, сообщает 34.ua.
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«Милиция приехала и нас заверила, что не надо пугать грабителей. Мол, правоохранители сидят в засаде и ждут, пока этот мост сорвут. Это нужно для того, чтобы был состав преступления», - рассказала местная жительница Валентина.
Мост под бдительным надзором милиции все же вытащили, и как вещественное доказательство, говорят, перетащили во двор тех же воров под расписку.
«Правильно, украденное изъято. Металлоконструкция отдана под ответственное хранение гражданке, которая... в общем, я больше не могу говорить... мост отдан под хранение гражданам этого села», - пытался объяснить ситуацию начальник штаба Петриковского РО Леонид Горяинов.