Почти 800 млн грн задолженности по зарплате возвращены силами ГПУ

Почти 800 млн грн задолженной заработной платы выплачено по документам прокурорского реагирования.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом сообщила начальник Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Ирина Зарубинская.

«По документам прокурорского реагирования выплачено 792 млн грн, привлечено к ответственности 637 должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в том числе 340 – в органах контроля», - сказала она.

По словам Зарубинской, в целом с целью защиты прав граждан на оплату труда на протяжении текущего года прокурорами областей начато 457 уголовных производств, из которых 298 уже направлено в суд.

Читайте также: В Сумах безработным задолжали 4,5 миллиона

В частности, она сообщила, что по представлению прокуратуры Киевского района г. Харькова 216 работникам одного из акционерных обществ выплачена заработная плата в сумме 1,4 млн гривен.

«В качестве еще одного примера могу привести такой, когда благодаря реагированию прокурора Буденовского района г. Донецка директор частного общества возместил задолженность по заработной плате на сумму 1,3 млн. гривен. И такие документы реагирования вносились во всех регионах государства», - сообщила начальник Главного управления.

Она отметила, что факты умышленной невыплаты предприятиями заработной платы имеют место в каждом регионе государства.

Во время проверок в этой сфере были выявлены факты противоправных действий руководителей предприятий, которые умышленно допускают задолженность по заработной плате.

Так, привела пример Зарубинская, в Киевской области прокуратурой г. Белая Церковь установлено, что должностные лица частного общества умышленно не выплатили 1,3 млн. грн заработной платы.