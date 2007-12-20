Тимошенко, вероятно, пересмотрит приватизацию ”Днепрэнерго”, но...

В связи со сменой правительства, вероятность пересмотра приватизации “Днепроэнерго” становится актуальной, однако рынок позитивнее воспринял бы более «мягкий» вариант – доплату в бюджет до справедливой рыночной стоимости.

Таким образом старший аналитик ООО «СИТИ БРОК» Людмила КУРИЛО прокомментировала агентству УНИАН возможные изменения для энергосектора после прихода правительства под руководством Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам аналитика, рынок ожидает дальнейшей приватизации энергокомпаний, а приход нового правительства позволяет ожидать более прозрачной процедуры приватизации. Отрасль нуждается в значительных инвестициях и более эффективном собственнике, чем государство, подчеркнула Л.КУРИЛО.

В то же время, считает аналитик, при пересмотре приватизации такого актива как «Днепроэнерго», справедливее было бы, чтобы новый собственник внес рыночную стоимость компании в бюджет страны. По мнению аналитика, такой вариант является менее стрессовым для инвесторов и будет более позитивно воспринят рынком, чем полный пересмотр приватизации. По мнению Л.КУРИЛО, способ перехода компании в частную собственность, с одной стороны «вызывает вопросы», однако в пользу более щадящего варианта говорит объем инвестиций, заявленных нынешним инвестором «Днепроэнерго».

Л.КУРИЛО также добавила, что разделяет мнение специалистов фондового рынка, «которые оценивают назначение нового премьера и нового правительства как позитивный фактор влияния на фондовый рынок в долгосрочной перспективе».

Как сообщал УНИАН, в августе с.г. в результате эмиссии акций ОАО "Днепроэнерго", компания "ДТЭК" выкупила акции допэмиссии за 51 млн. грн. (сконцентрировав 44,2% УФ «Днепроэнерго»), что, по мнению ряда аналитиков не соответствует действительной стоимости компании "Днепроэнерго". По информации, опубликованной в СМИ, если отталкиваться от биржевой цены акций этого предприятия на момент принятия решения о проведении дополнительной эмиссии, то капитализация "Днепроэнерго" должна составлять около 1,635 млрд. долл.

Тогда же, в конце августа с.г. лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Украины, премьер-министру и в Фонд госимущества с просьбой отреагировать на передачу крупнейшего восточно-украинского производителя электроэнергии - компании «Днепроэнерго». По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, компания была за бесценок, без инвестобязательств и на неконкурентных условиях передана структурам, которые связаны с народным депутатом от Партии регионов Ринатом АХМЕТОВЫМ. Ю.ТИМОШЕНКО тогда заверила, что все предприятия, переданные в частные руки с нарушением законодательства, будут возвращены государству.

Справка УНИАН. На собрании 27 августа с.г. акционеры ОАО «Днепроэнерго» решили увеличить уставный фонд на 52,07% или на 51 млн. 85,85 тыс. грн. - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (учредителями являются ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», подконтрольные ООО «ДТЭК»).

В результате допэмиссии, ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, мажоритарным владельцем которой является Ринат АХМЕТОВ) консолидировала 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». Доля государства в лице НАК «Энергетическая компания Украины» в уставном фонде «Днепроэнерго» уменьшилась с 76,04% до 50,000%. Еще 5,72% акций (341 тыс. 386 шт.) ОАО «Днепроэнерго» останутся под контролем других миноритарных акционеров общества.

13 сентября с.г. ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) и ООО «Инвестиционное общество», учредителями которого являются ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» из ДТЭК, подписали инвестиционный договор в рамках нового плана санации генкомпании.

Договор предусматривал передачу “Инвестиционным обществом” в рамках процедуры санации ОАО «Днепроэнерго» 1 млрд. 51 млн. грн. На начало сентября задолженность «Днепроэнерго» перед кредиторами составляла около 954 млн. грн. и в середине ноября новый собственник ее полностью погасил. Кроме того, по договору компании ДТЭК обязуются инвестировать в реконструкцию и модернизацию генерирующих мощностей ТЭСМ «Днепроэнерго» 1 млрд. грн. в период 2008-2012 годов. Еще 10 млн. грн. инвесторы планируют направить на техпереоснащение и капремонты объектов социальной сферы ОАО «Днепроэнерго».