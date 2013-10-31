Захарченко похвастался значительным уменьшением уровня преступности

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины, Захарченко сказал, что по сравнению с 9 месяцами прошлого года количество умышленных убийств уменьшились с 1838 до 1483.

По его словам, за 9 месяцев текущего года в структуре преступности существенно уменьшился процент тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений – с 35% в прошлом году до 26% в нынешнем. Тяжелых телесных повреждений стало меньше на 17 процентов – с 2573 до 2128. Разбойных нападений стало меньше на 23 процента, их количество уменьшилось с 2524 до 1951.

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По словам министра, в целом в этом году раскрытие умышленных убийств выросло с 90 до 93 процентов, тяжелых телесных повреждений – с 90 до 92 процентов.

Захарченко сообщил, в частности, что «сегодня милиция Винницкой области раскрыла дерзкое покушение на местного фермера. Выяснено, что это было заказное убийство. К счастью, потерпевший жив, хоть и ранен. Исполнители и заказчик задержаны, изъято огнестрельное оружие».