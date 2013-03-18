На трассе Киев-Чоп из-за обледенения - гигантская пробка из фур

Об этом сообщил УНИАН помощник начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Виталий Туровцев.

Он отметил, что самым проблемным является участок дороги на выезде из Львовской области в Ривненскую область.

„На отрезке трассы „Киев-Чоп”, между городами Броды и Олеско Бусского района, в несколько километровом заторе застряли около 100 грузовых фур. Легковые автомобили проезжают нормально, а вот грузовики не могут преодолеть обледеневшие подъемы на этом отрезке трассы, съезжают в заносы и, фактически, создают препятствия фурам, которые едут за ними. Спасатели их вытаскивают спецавтомобилями, но после разгрузки трассы, в „ловушку” попадают новые грузовики”, - рассказал Виталий Туровцев.

Он также сообщил, что такая сложная ситуация на данном отрезке трассы наблюдается с вечера 17 марта, поэтому сотрудники ГАИ вечером перекрыли выезд из Львова грузового автотранспорта и въезд грузовых фур на территорию Львовской области, поскольку именно грузовые автомобили создают заторы и затрудняют движение.

К аварийно-спасательным работам от Главного управления ГСЧС привлечены 154 человека личного состава, а также 50 единиц техники, 5 оперативно-мобильных групп Главного управления и 27 оперативных групп подразделов области. Всего к проведению работ на территории области привлечены 1930 человек, а также и 463 ед. техники.

Основные усилия пожарно-спасательных подразделов главного управления во время ликвидации стихии сосредоточены на проведении мероприятий по эвакуации автотранспорта и оказании помощи людям.

Как сообщили УНИАН во Львовской ОГА, по состоянию на 12.00 остается невосстановленным проезд к 62 населенным пунктам на территории 5 районов области: в Бродовском – 18 населенных пунктов, Жидачевском - 13, Золочевском - 18, Перемышлянском - 9, Сокальском - 4. На улицах Львова продолжается расчистка боковых улиц и внутренних квартальных дорог.

Электроснабжение населенных пунктов области восстановлено в полном объеме.

Нарушения в работе государственных и социальных учреждений, почты, связи, торговли и общественного питания, систем тепло-, газо- и водообеспечения, связанных с неблагоприятными погодными условиями, не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, 16 марта во Львове средняя высота снежного покрова составляла 29 см.