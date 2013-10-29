Украина за год поднялась сразу на 25 мест в рейтинге условий ведения бизнеса

Согласно опубликованному cегодня отчету, которым располагает УНИАН, Украина также заняла четвертое место в мире среди государств, которые достигли самого большого прогресса за последние 5 лет, внедрив 29 необходимых реформ.

"Украина была лидером, который больше всех улучшил условия ведения бизнеса в 2012/2013 годах, внедряя реформы в 8 из 10 сфер, которые исследует Doing Business", - сказано в отчете.

Украина упростила открытие бизнеса, выдачу разрешений на строительство, регистрацию недвижимости, доступ к электросети, к кредитам, процедуру банкротства, международную торговлю и налогообложение.

Украинская власть не сумела достичь прогресса только в вопросах защиты инвесторов и выполнения контрактов.

В тоже время в общем рейтинге, в который включено 189 государств, Украина заняла 112 место в сравнении с 137 в прошлом году, оказавшись между Ливаном и Папуа Новой Гвинеей.

Среди крупнейших непосредственных соседей украинцев самое высокое место в рейтинге заняла Польша (45), а самое низкое - Россия (92).

Согласно рейтингу, легче вести бизнес, чем в Украине, было также в соседних Словакии (49), Беларуси (63), Румынии (73), и Молдове (78).

Первое место в рейтинге очередной раз занял Сингапур, а последнее место - Чад.

Как сообщал УНИАН, в рейтинге Doing Business-2013 Украина поднялась на 15 позиций, войдя в тройку стран, которые больше всех улучшили условия для ведения бизнеса.