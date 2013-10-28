Скончался известный голливудский режиссер и актер Хэл Нидэм
01:04, 28 октября 2013Общество
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В США на 83 году жизни скончался режиссер, сценарист, киноактер Хэл Нидэм
Хэл Нидэм сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах Фото zimbio.com
Его работы "Смоки и бандит", "Гонки "Пушечное ядро" "Бандит: красавица и бандит" снискали любовь поклонников кино по всему миру, сообщает ИТАР-ТАСС.
Хэл Нидэм сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, среди них "Кувалда", "Ангелы Чарли" и "Дикий Дикий Запад".
В 2013 году Американская академия киноискусств вручила Нидэму почетный "Оскар" за существенный вклад в развитие кинематографа.
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