Скончался известный голливудский режиссер и актер Хэл Нидэм

Его работы "Смоки и бандит", "Гонки "Пушечное ядро" "Бандит: красавица и бандит" снискали любовь поклонников кино по всему миру, сообщает ИТАР-ТАСС.

Хэл Нидэм сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, среди них "Кувалда", "Ангелы Чарли" и "Дикий Дикий Запад".

В 2013 году Американская академия киноискусств вручила Нидэму почетный "Оскар" за существенный вклад в развитие кинематографа.