Тысячи жителей Ивано-Франковска остались без тепла из-за аварии

Вчера в Ивано-Франковске произошел порыв трубы магистральной теплосети, в результате чего без теплоснабжения остались 39 пяти- и девятиэтажных жилых домов, три дошкольных учреждения и общеобразовательная школа.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего без тепла осталось около 6 тыс. человек.

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К аварийно-восстановительным работам привлечены бригады ООО “Станиславская теплоэнергетическая компания”.