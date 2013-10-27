Тысячи жителей Ивано-Франковска остались без тепла из-за аварии

10:10, 27 октября 2013
Общество
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Около 6 тысяч жителей Ивано-Франковска остались без тепла из-за аварии в магистральной теплосети.

Батарея

Вчера в Ивано-Франковске произошел порыв трубы магистральной теплосети, в результате чего без теплоснабжения остались 39 пяти- и девятиэтажных жилых домов, три дошкольных учреждения и общеобразовательная школа.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего без тепла осталось около 6 тыс. человек.

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К аварийно-восстановительным работам привлечены бригады ООО “Станиславская теплоэнергетическая компания”.

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