Авария на теплотрассе оставила без тепла 5 больниц, 10 школ и детсадов во Львове

Об этом сообщили УНИАН в Львовском городском совете.

Как сообщили в Львовском городском коммунальном предприятии «Львовтеплоэнерго», сегодня возник порыв на магистральной теплосети по ул. Луганской во Львове. В связи с ликвидацией аварийной ситуации на тепловой сети с 12.00 приостановлено теплоснабжение 149 жилых домов на 25 улицах города, 5 заведений здравоохранения (коммунальной 8-й больницы, областной детской специализированной больницы, поликлиники областной детской специализированной больницы, стоматологической поликлиники, родильного отделения по улице Д.Вашингтона) и 10 заведений образования (школы и детские сады).

На ликвидации аварии работают ремонтные бригады предприятия, чтобы „максимально быстро завершить ремонтные работы и до конца дня возобновить подачу теплоснабжения”.