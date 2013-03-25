Авария на теплотрассе оставила без тепла 5 больниц, 10 школ и детсадов во Львове
Сегодня во Львове из-за аварии на магистральной теплосети без теплоснабжения и горячей воды остались жильцы 149 жилых домов, 5 заведений здравоохранения (в т.ч. родильное отделение и детская больница), 10 детских садов и школ.
Об этом сообщили УНИАН в Львовском городском совете.
Как сообщили в Львовском городском коммунальном предприятии «Львовтеплоэнерго», сегодня возник порыв на магистральной теплосети по ул. Луганской во Львове. В связи с ликвидацией аварийной ситуации на тепловой сети с 12.00 приостановлено теплоснабжение 149 жилых домов на 25 улицах города, 5 заведений здравоохранения (коммунальной 8-й больницы, областной детской специализированной больницы, поликлиники областной детской специализированной больницы, стоматологической поликлиники, родильного отделения по улице Д.Вашингтона) и 10 заведений образования (школы и детские сады).
На ликвидации аварии работают ремонтные бригады предприятия, чтобы „максимально быстро завершить ремонтные работы и до конца дня возобновить подачу теплоснабжения”.