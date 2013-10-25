В Харькове сожгли лимузин

В Харькове на улице Тобольской в четверг, 24 октября, неизвестные злоумышленники подожгли лимузин марки Lincoln.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас устанавливаются свидетели и опрашиваются очевидцы происшествия.

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Как рассказал корреспонденту УНИАН очевидец происшествия, инцидент произошел вчера около 20:00.

Очевидец, ссылаясь на слова водителя лимузина, сообщил, что автомобиль вызвали по адресу на ул. Тобольскую. После приезда на место вызова неизвестный мужчина из газового баллончика распылил газ в лицо водителя, вытянул его из машины и избил ногами.

В то же время еще один неизвестный открыл задние дверцы лимузина и бросил на сидение сверток, который вспыхнул. Внутри автомобиль выгорел полностью.