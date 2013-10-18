В Полтаве сожгли Toyota Land Cruiser судьи хозяйственного суда

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Сергей Каплин (фракция «УДАР»).

По его словам, происшествие зарегистрировано по улице Гоголя возле одного из торговых центров.

В отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции сообщили УНИАН, что 18 октября в 4-15 часов в Октябрьский райотдел милиции обратился 34-летний житель города Полтава и сообщил о том, что в период с 22 часов 17- го октября в 3-35 часов 18 -го октября произошло возгорание автомобиля "Toyota Land Cruiser".

Читайте также: На Луганщине сожгли автомобиль одного из активистов «Дорожного контроля»

По предварительным причинам возгорание произошло, когда в машину кинули зажигательную смесь. Вместе с тем обстоятельства и сумма ущерба устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ - умышленное повреждение имущества.

В тоже время, депутат Каплин говорит, что за последние две недели это уже второй случай в городе.

«7 октября подожгли автомобиль помощника Каплина Игоря Лебедика. Теперь этот поджег. Возможно тут есть связь, так как этот судья, по моей информации, рассматривает дела политического и бизнес партнера мэра города Александра Мамая, против которого выступает Лебедик. Я требую от руководителя СБУ и милиции предпринять немедленные меры, сформировать опергруппы и направить в Полтаву для ресследования этих преступлений», - заявил Каплин.