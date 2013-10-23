Львовские пограничники задержали краденый раритетный "Порше 911 Каррера"

В международном автомобильном пункте пропуска “Рава-Русская” Львовской таможни пограничники задержали раритетный автомобиль "Порше 911 Каррера”, который, по предварительным данным, мог быть похищен в одной из стран ЕС.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник, 22 октября в международный автомобильный пункт пропуска “Рава-Русская” Львовского пограничного отряда на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки "Порше 911 Каррера», 1987 года выпуска, под управлением гражданина Украины.

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Во время прохождения пограничного контроля, пограничниками было принято решение об углубленном досмотре данного автомобиля. Во время досмотра было выявлено несоответствие номера кузова с номером, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Также правоохранители обнаружили ряд признаков, указывающих на возможную подделку идентификационного номера кузова.

Пограничники проинформировали об этом Жовковский райотдел МВД Украины во Львовской области.

По предварительным данным, это транспортное средство, возможно, похищено в одной из стран ЕС. На данное время проводятся проверки относительно этого раритетного автомобиля.