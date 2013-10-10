Украинцы пытались вернуться из Польши на украденной в Италии машине

Польские пограничники задержали двух граждан Украины, которые на похищенном автомобиле Range Rover пытались выехать с территории Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской пограничной службы.

Украинцы пытались выехать из Польши в Беларусь через пограничный пункт Славатичи - Домачево. "Во время контроля работники пограничной службы выявили перебитый номер автомобиля. Также удалось выяснить, что эта машина класса люкс была похищена на территории Италии", - говорится в сообщении. Дело передано польской полиции.

Читайте также: Украинец и испанец пытались подкупить польского пограничника

Как сообщал УНИАН, в конце сентября польские пограничники задержали гражданина Польши, который пытался въехать в Украину на похищенном Jaguar XJ стоимостью почти 100 тыс. евро.

С начала года пограничники сообщали о нескольких попытках вывезти за восточную границу похищенные в странах Евросоюза автомобили - преимущественно самых известных марок стоимостью 40-50 тыс. евро каждый. Cреди задержанных с украденными автомобилями больше всего граждан Украины, Беларуси и Литвы.

В то же время польская полиция отмечает, что задержанных могут сразу отпустить, потому что нередко они могут быть жертвами недобросовестных продавцов, а не ворами.