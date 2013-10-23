В Украине введут электронные акцизные марки для сигарет

По словам министра, электронные акцизные марки должны снизить уровень контрабанды сигарет в Украину и их нелегального производства.

- Действительно сейчас 9-10% табачной продукции в Украине – это контрафакт. Но раньше этот показатель был еще большим. Мы с начала года эту негативную статистику сократили. Планируем перейти на электронные акцизные марки, которые дадут возможность усилить борьбу с этим явлением, – заявил Александр Клименко.

Напомним, что с начала 2013 г., по инициативе Министерства доходов и сборов, правительство оптимизировало структуру и ставки табачного акциза, а также усилило борьбу с нелегальной табачной продукцией. Так, с начала года сотрудники Миндоходов уже изъяли из незаконного оборота 148 млн. сигарет.

По официальным данным Министерства доходов и сборов, за январь-август 2013 г. табачный акциз принес в госбюджет более 12 млрд. грн. – это 70% от всех акцизных поступлений госбюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы от табачного акциза выросли на 15,6%.

На следующий год Кабинет министров Украины инициировал повышение акцизов с опережением темпов инфляции.

Напомним, в Российской Федерации правительство планирует заморозить или даже снизить ставки акциза на табак и алкоголь. С таким предложением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Причина – приток в Россию дешевой табачной и алкогольной продукции из других стран Таможенного Союза – Беларуси и Казахстана, где акцизы существенно ниже, чем в России. Эта тенденция уже привела к падению легального производства подакцизной продукции (к примеру, легальное производство водки в России упало на 28,7%), к резкому росту доли нелегальной продукции на рынке. В результате потери российского бюджета превысили 4,7 млрд. долларов.

В то же время, в Украине акцизные ставки еще выше, чем в Российской Федерации. Например, акциз на табачные изделия в Украине самый высокий среди стран СНГ. Если в прошлом году в Украине процентная ставка акциза на табачные изделия составляла 25%, то в России – лишь 8%.