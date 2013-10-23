Задержанному Маркову вызвали реанимацию

Как передает "Думская", скорую вызвал брат лидера "Родины", депутат горсовета от Партии регионов Олег Марков.

Он заявил, что его родственнику "стало очень плохо", и требует пропустить врачей в здание.

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Милиция однако на его требования пока не реагирует – правоохранители держат оцепление.

Напомним, информация о задержании Маркова милицией появилась около 18:15 22 октября.

Маркову вручили уведомление о подозрении. Ему, согласно сообщению правоохранителей, инкриминируют организацию избиения, а также непосредственно избиение участников пикета в Одессе, который состоялся в 2007 году.

Как известно, 12 сентября Высший админсуд по иску экс-нардепа Юрия Кармазина обязал ЦИК лишить мандата депутата Рады от Партии регионов Игоря Маркова.

20 сентября Рыбак объявил с трибуны о решении суда о лишении Маркова депутатского мандата.

Позже экс-нардеп заявил, что действующая власть намерена привлечь его к уголовной ответственности.