В Черкассах четыре человека отравились грибами
16:40, 22 октября 2013Общество
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В Черкассах за два дня четыре человека отравились дикорастущими грибами
Четыре человека отравились грибами
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области, 21 октября в приемное отделение 3-й городской больницы Черкасс с предварительным диагнозом «отравление грибами» поступил 50-летний мужчина и его 21-летняя дочь.
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Сегодня после употребления грибов в больницу обратились 79-летняя женщина и 18-летняя девушка, которые употребляли грибные блюда.
Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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