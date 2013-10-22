Паром с украинцами на борту все еще стоит на мели в Грузии

Об этом сообщила "Новости-Грузия" руководитель службы по связям с общественностью агентства морского транспорта Грузии Анано Гомартели.

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"Все члены экипажа чувствуют себя хорошо, они не пострадали. Владельцы парома в настоящее время ведут переговоры с компаниями, чтобы отбуксировать его в море", - заявила она.

Напомним, паром под мальтийским флагом "Смарт" сел на мель в воскресенье ночью. Он был гружен 35 вагонами. В экипаже парома два гражданина России и 14 – Украины.

На черноморском побережье Грузии в ночь на 20 октября был зафиксирован шторм в 5 баллов, в некоторых местах он достигал мощности 6 баллов. В другом прибрежном городе Грузии – Батуми, пострадал бульвар и расположенные на нем кафе.